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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تحرك من الأهلي بشأن عدم احتساب ركلة جزاء بمباراة البنك الأهلي

صدى البلد

وجه مسؤولو النادي الأهلي، خطابا إلى اتحاد الكرة، من أجل الاستماع لتفريغ غرفة الـ VAR خلال مباراة الأهلي والبنك الأهلي، في ظل وجود ركلة جزاء صحيحة للأهلي أمام البنك لأهلي بعد لمسة يد واضحة على أيمن أشرف مدافع البنك، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي.

وخسر الأهلي من البنك الأهلي، أمس الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

وتحرك النادي الأهلي، جاء بعد تضارب الأقوال الذي صاحب الحالة الجدلية، فالبعض يؤكد تعطل تقنية الـ VAR خلال مراجعة الحالة، والبعض الآخر يؤكد أن غرفة الـ VAR راجعت الحالة ووجدت أنها ركلة جزاء صحيحة؛ لكنها لم تبلغ الحكم باحتسابها؛ لوجود تسلل في بداية اللعبة على حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

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