عنصرية ضد لاعب ريال مدريد.. والميرينجي يتقدم بشكوى للمدعي العام في إسبانيا

بسبب العنصرية.. تقدم نادي ريال مدريد بشكوى إلى المدعي العام الإسباني بشأن العنصرية ضد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل مباراتي أتليتكو مدريد أمام إنتر ميلان وبرشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: قدم النادي شكوى إلى مكتب المدعي العام ضد الإهانات العنصرية الموجهة إلى فينيسيوس جونيور، بالقرب من ملعب مونتجويك الأولمبي وملعب مدريد متروبوليتان قبل مباراتي برشلونة أمام نابولي وأتليتكو مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف "يطلب ريال مدريد من مكتب المدعي العام الحصول على التسجيلات الموجودة في كلا الموقعين من قوات الأمن لتحديد مرتكبي الإهانات العنصرية والكراهية المذكورة".

وأتم "يدين ريال مدريد هذه الهجمات العنيفة من العنصرية والتمييز والكراهية التي ترتكب، للأسف مرارا وتكرارا، ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور. سيواصل نادينا العمل للدفاع عن قيم كرة القدم والرياضة".

ويعاني ريال مدريد من تعرض لاعبه فينيسيوس جونيور للهتافات العنصرية خلال بعض المباريات وكان أبرزهم مواجهة فالنسيا بالموسم الماضي من الدوري الإسباني.

وكان فينيسيوس تعرض لواقعة عنصرية خلال مواجهة الفريقين الموسم الماضي على ملعب ميستايا، ليفرض الاتحاد الإسباني، عقوبات قاسية على فالنسيا، بينها إغلاق جزئي للملعب، وكذلك اعتقلت الشرطة الإسبانية ثلاثة من مشجعي فالنسيا مشتبه في تورطهم بتوجيه إساءات عنصرية للاعب البرازيلي.

وخاض صاحب الـ 23 عاما مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي 27 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 8 آخرين.

ويترقب عشاق كرة القدم مواجهة ريال مدريد مع مانشستر سيتي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بعدما أوقعتها القرعة معا