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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لـ جامع الفروض في نهار رمضان .. احذر هذه العاقبة

حكم جمع الفروض في
حكم جمع الفروض في نهار رمضان

ما حكم جمع الفروض في نهار رمضان؟ سؤال أجابه الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قائلا إن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام قائلا: «الصلاة هي قرة عيون المؤمنين كما كانت قرة عين الرسول، فمن خلالها بنكلم ربنا خمس مرات في اليوم لذلك ربنا ادانا مواقيت للصلاة بقوله " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا».

حكم جمع الفروض في نهار رمضان

وأضاف عرفة، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى كفافي ببرنامج « صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى المصرية»، أن اللهَ عز وجل منح المؤمنين رخصة وهي «الجمع والقصر»، التي يستخدمها المؤمن وقت السفر تتمثل في صلاة الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين فقط بدلا من 4 ركعات، وجمع التقديم وهي صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع تأخير وهي صلاة الظهر والعصر في وقت العصر.  

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن جمع الفروض في نهار رمضان لا يجوز إلا في حالة انشغال وقت الإنسان فقط، ولكن لا يجوز أبدا  إذا كان الإنسان غير منشغل وتكاسل وجمع في نهاية اليوم موضحا أن هؤلاء الأشخاص عقابهم «الغي» وهو وادٍ في جهنم بعيد قعره خبيث حره شديد تستغيث منه ملائكة النار.

طفلة تسأل: ليه احنا نتحجب والولاد لأ؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول ليه احنا نتحجب والولاد لا؟ 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الجمعة: "البنات جمال والولاد مش جمال، فلازم يتحجبوا، ربنا خلقك جميلة وفاتنة ويا أرض اتهدى ما عليكى قدى، فربنا قالك علشان منعملش دوشة اتحجبي. فبقيتى أكثر جمالا وبهاء، فربنا قالك الجمال ده بتاعك انتى، وامرك بيدك انك تتحجبي أو لا".

وتابع: "الولاد عندهم حجاب برضوا بس من السرة إلى الركبة".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

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