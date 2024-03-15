بتوجيهات رئاسية | انطلاق قافلة رمضانية من التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى غزة

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الجمعة عن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان 2024.

وتتضمن القافلة ٣٠٠ قاطرة محملة بأكثر من ٣ آلاف ونصف طن من المواد الغذائية وأكثر من ٩٠ طنا من الألبان وحفاضات الأطفال و٢٥ طنا من المياه ونحو ١٩٠ طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة لنحو ١١٧ طنا من من الملابس والبطاطين الشتوية، وكذلك أكثر من ٦٠ طنا من الأكفان والمراتب والخيام، و٦ أطنان من المنظفات وكرافانات حمام، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الالاف من الضحايا والمصابين.

ويشارك في القافلة عدد من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين.