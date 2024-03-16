إيرادات TikTok في الولايات المتحدة تسجل 16 مليار دولار خلال 2023

حقق تطبيق TikTok المملوك لشركة ByteDance الصينية إيرادات بلغت نحو 16 مليار دولار العام الماضي في الولايات المتحدة حيث يواجه تطبيق الفيديو واسع الانتشار الذي جذب المستخدمين من الجيل (Z) خطر الحظر، بحسب صحيفة فايننشال تايمز، الجمعة.

نقلت الصحيفة عن خمسة مصادر مطلعة أن إيرادات ByteDance البالغة 120 مليار دولار في 2023 ارتفعت بنحو 40 بالمئة عن العام السابق، مدفوعة بالنمو الهائل لتطبيق TikTok، رغم أن الصين تمثل حصة كبيرة من مبيعات الشركة.

وحقق تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، مبيعات قياسية في الولايات المتحدة في 2023، بحسب فايننشال تايمز.

وتقترب ByteDance، الملقبة بمصنع التطبيقات بفضل إصداراتها الجديدة المستمرة لتطبيقات الهاتف المحمول، من تجاوز Face book المملوكة لشركة Meta لتصبح أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم من حيث المبيعات.

وارتفعت إيرادات Meat نحو 16 بالمئة في 2023 إلى 134.90 مليار دولار.

ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على مشروع قانون يمنح شركة ByteDance الصينية المالكة لـ TikTok مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.

وتصدر TikTok تطبيقات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة قياسا بعدد مرات التنزيل في 2023، بنحو 47 مليون عملية تنزيل.

وجاء فيسبوك وإنستجرام في المركزين الثاني والثالث، بنحو 35 مليون و34 مليون عملية تنزيل على التوالي، وفقا لبيانات سينسور تاور.