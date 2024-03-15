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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية .. فريق طبي ينقذ حياة رضيعة حديثة الولادة فى عملية جراحية دقيقة

الفريق الجراحي
الفريق الجراحي

نجح فريق جراحي بمستشفى قها التخصصي بالقليوبية في إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة، من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة، قام بها جراحين المخ والأعصاب بالتعاون مع أطباء النساء والولادة وأطباء الأطفال والحضانة، حيث كانت تعاني من متلازمة "كياري"، وهي عبارة عن تكيس خلقى بالفقرات الصدرية يحتوى علي الحبل الشوكى مشوها والأنسجة العصبية المحيطة، كما تعاني أيضا من استسقاء في بطينات المخ أدى إلي تضخم في بطينات المخ وارتفاع ضغط المخ.

قالت المستشفي أن الطفلة كانت تعاني من متلازمة "كياري"، وهي عبارة عن تكيس خلقي بالفقرات الصدرية يحتوى علي الحبل الشوكى مشوها والأنسجة العصبية المحيطة، كما تعاني أيضا من استسقاء في بطينات المخ أدى إلي تضخم في بطينات المخ وارتفاع ضغط المخ، وتم إجراء الجراحة الأولى بعد الولادة بـ 5 ساعات لإصلاح القيلة العصبية بالظهر وإصلاح الأنسجة المحيطة بالحبل الشوكي، ثم إجراء الجراحة الثانية بعد مرور أسبوع لعمل جراحة تركيب صمام من المخ إلى الفراغ البريتوني بالبطن.

أوضحت أنه تمت الجراحه بنجاح ومتابعة الطفلة بقسم الأطفال المبتسرين لحين التحسن والخروج بعد تمام التحسن.

القليوبية بمستشفى قها التخصصي قها التخصصي أطباء النساء والولادة الفقرات الصدرية

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