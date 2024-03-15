مسلسل 100 راجل الحلقة 5.. حرق ميكروباص سمية الخشاب وسرقة محمود عبد المغنى

شهد مسلسل ب 100 راجل الحلقة 5 تطور مثير فى الأحداث حيث يذهب عبد الله "محمود عبد المغني" وغالية "سمية الخشاب" لرؤية ما سبب صوت الانفجار ليجدا أن سيارة الأجرة الخاصة بوالدها قام أحد بحرقها وتدمرت بالكامل، يسأل الظابط غالية هل توجه الاتهام لأحد في تدمير السيارة لتنفي غالية وعبد الله وأنهما لا يوجها الاتهام لأحد، ويخبرهما الظابط أنه سينتظر ليعلم ما سبب الحريق.

وتذهب سونة شقيقة غالية "نانسي صلاح" وزوجها ميشو "إبراهيم السمان" لوالدتها "هالة فاخر" لمحاسبة غالية على ما حدث لسيارة والدهما ليرد ميشو أنه يريد حق السيارة لتستنكر والدة غالية حديثهما وتسألهما أين كانا عندما كانت تصرف غالية على علاجها وعلاج والدها وتطردهما من منزلها.

ويتهجم أحد الأشخاص على عبد الله ويقوم بضربه وسرقة سيارة الأجرة التي يعمل عليها، ليطالبة صاحب السيارة بتعويض ودفع ثمن السيارة.

تعرض أحداث مسلسل بـ 100 راجل على قناة صدى البلد في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يتشوق الجمهور للحلقات الجديدة من العمل.

بينما يعاد عرض مسلسل بـ 100 راجل على قناة صدى البلد 2 في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.