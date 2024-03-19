دافع عن شرف خطيبته من 4 شباب والثمن حياته.. مأساة “بيبو" شهيد الشهامة

قصة بطولية للشاب فرحات سيد وشهرته بيبو، الذي أنقذ خطيبته من مجموعة من الأشخاص المعتدين في مدينة أبو النمرس.

وقعت الحادثة بعد صلاة تراويح في أول أيام شهر رمضان الكريم، عندما كان بيبو وخطيبته في طريقهما إلى العمل. فجأة، تعرضت خطيبته لمعاكسة من قبل أربعة أشخاص يستقلون توك توك، مما أثار غضب بيبو ودفاعه عن شرفها.

وتطور الحديث إلى مشاجرة عنيفة، وبعدها لاذ المعتدون بالفرار تاركين بيبو ينزف في وسط الشارع، تم نقل بيبو إلى المستشفى بعد تلقي الإشارة من خطيبته، وتبين أنه كان يعاني من جروح بالغة ثم مات.

ما الإصابات التي تعرض لها بيبو وأدت إلى وفاته وكواليس القبض على المتهمين.. في الفيديو التالي: