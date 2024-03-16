هونج كونج تسجن 12 شخصا بتهمة اقتحام المجلس التشريعي في 2019

أصدرت محكمة في هونج كونج حكما على 12 شخصا بالسجن لفترات تتراوح بين أكثر من أربع سنوات إلى ما يقرب من سبع سنوات بعد أن اقتحموا المجلس التشريعي في المدينة خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2019، وفق ما ذكرت صحف دولية.



وحكم على المتهمين بالسجن لفترات تتراوح بين أربع وسبع سنوات بعد إدانتهم بارتكاب أعمال شغب بعد اقتحامهم الغرفة.



اقتحم مئات المتظاهرين مبنى المجلس التشريعي في الأول من يوليو من ذلك العام، وقاموا بكتابة الجرافيتي في المجلس وتشويه شعار الحكومة وسط تصاعد الغضب العام بشأن مشروع قانون تسليم المجرمين الذي يسمح للسلطات بإرسال الأفراد إلى الصين لمحاكمتهم.



كما أصدر قاضي المحكمة الجزئية لي تشي هو، يوم السبت، حكمًا على المتهمين، بمن فيهم الممثل جريجوري وونج، بعد إدانتهم سابقًا بارتكاب أعمال شغب.



وحكم على وونج، البالغ من العمر 45 عاما، بالسجن لمدة ست سنوات وشهرين بعد أن دفع بأنه غير مذنب.

وحُكم على الناشطين السياسيين فينتوس لاو وأوين تشاو، اللذين اعترفا بالذنب، بالسجن لمدة 54 شهرًا و20 يومًا، و61 شهرًا و15 يومًا، على التوالي.



وحُكم على ألثيا سوين، الرئيسة السابقة لاتحاد طلاب جامعة هونج كونج البالغة من العمر 27 عاماً، والتي اعترفت أيضاً بالذنب، بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر.



ووصف لي الحادث بأنه ضربة "خطيرة" لسيادة القانون في المدينة، ودافع النشطاء عن أفعالهم قبل صدور الحكم.



وقال سوين للمحكمة: “الجريمة الفعلية التي ارتكبها المتظاهرون… هي السعي لتحقيق الديمقراطية وحرية الفكر والإرادة الحرة”.



وفي الوقت نفسه، قال تشاو إن أعمال الشغب كانت “لغة غير مسموعة”، نقلاً عن زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج جونيور.