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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. تحرير 38 محضراً تموينياً لأصحاب المحال التجارية والمخابز بقلين

مخابز
مخابز

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

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وأسفرت الحملة عن تحرير 38 محضرا متنوعا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق، تضمنت، 12 محضراً «نقص وزن» و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و4 محاضر عدم التزام، ومحضر تصرف دقيق و8 محاضر عدم نظافة و7 محاضر شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشدداً على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

وتأتي هذه الحملات التموينية في إطار حرص محافظة كفر الشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة العالية، وتمثل هذه المخالفات تهديداً لصحة وسلامة المواطنين، مما يستدعى تكثيف الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، ويشجع المواطنون على الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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