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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على المتهم بإنهاء حياة محامٍ بكفر الشيخ

صدى البلد

أعلن سامي الغنام، وكيل نقابة المحامين بكفر الشيخ، اليوم، القبض على المتهم بإنهاء حياة زميلهم محمود الجريدي المحامي ببيلا، والذي قـ.تـل أثناء عودته من تأدية عمله على يد أحد الخارجين على القانون.

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وقال الغنام، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله تم القبض علي المتهم قـ.ـاتل الأستاذ الزميل محمود الجريدي.. شكرا لرجال الأمن..  شكرا لإدارة البحث الجنائي».

وكان مجلس نقابة المحامين بكفر الشيخ برئاسة فراج زعفان، نقيب المحامين بكفر الشيخ، نعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المحامي الشاب محمود الجريدي، داعين الله - عز وجل- أن يحتسبه شهيداً وأن يجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة.

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