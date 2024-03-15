عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جولات مكوكية للمرشحين على انتخابات المحامين لعرض برامجهم والاستماع لمطالب الأعضاء

صدى البلد

واصل العديد من المرشحين على انتخابات مجلس المحامين 2024 جولاتهم اليومية على المحاكم والنقابات الفرعية لعرض برامجهم والاستماع لـ مطالب الأعضاء .

والتقى طارق ابراهيم محامى الحريات المرش على مجلس نقابة المحامين بعددا من الاعضاء بمحكمة الاسرة فى شبين اليوم واستمع لمطالب الاعضاء وعرض رؤيته حول اصلاح مشروع العلاج والمعاشات .

رؤية مكتملة

وقال طارق إبراهيم انه من خلال مسيرته وعمله النقابى لديه رؤية مكتملة لانهاء مشكلة المعاشات وتقديم امتيازات للمشتركين فى مشروع العلاج .

وتساءل المحامون حول مصير الانتخابات خاصة بعدما تم تأجيلها بسبب الطعون إلى ٢٣ مارس الجارى الامر الذى تسبب فى قلق المحامين وتخوف من عملية الاقبال فى الموعد المحدد .

وأكد طارق إبراهيم أن الانتخابات ستجرى فى الموعد المحدد ، مشددا على أهمية  النزول إلى صناديق الاقتراع، مضيفا  رغم أن الأنتخابات تقام في شهر رمضان الا أن المحامون يتحدون الظروف ويستطيعون التعبير عن إرادتهم في اختيار مجلس قوى يستطيع تحقيق مطالبهم .


وقال محسن أبوسعدة المرشح على عضوية مجلس نقابة المحامين، ترشحت من أجل حقوق الجمعية العمومية ومن أجل مهنة المحاماة .
من جانب أخر  واصل  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جولاته الانتخابية وعقد لقاءً مع محامي الدقهلية، بحضور  محمد الصياد، نقيب شمال الدقهلية، ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية لمحامي جنوب وشمال الدقهلية.


وعبر نقيب المحامين، عن  سعادته لتواجده بين أبنائه وزملائه المحامين، مشيرًا إلى أنه أتى إلى نقابة المحامين في مدة تكميلية لفترة النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فوجد نقابة عريقة كنقابة المحامين تدار بدون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، ومن هنا تدخل لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين.


وأكد نقيب المحامين، أنه أراد من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، تحقيق مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، مستكملًا: «جميع أعضاء المجلس الحالي مرشحون في الانتخابات، فمن غير المعقول أن يتم تكليف مرشح لفحص أوراق مرشح منافس له، فهذا غير عادل ولا يحقق مبدأ التكافؤ بين المرشحين».

ولفت  إلى أن انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، قدمت عليها طعون غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة، وذلك بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلوم ووقوعها تحت الحراسة القضائية، مؤكدًا أن من طعنوا لإيقاف العملية الانتخابية، هم نفس الأشخاص الذين طعنوا لإيقاف الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات».

المحامين انتخابات مجلس المحامين النقابات مطالب الأعضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة بشأن مصير موكله بعد وفاة حبيبة الشماع

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

وضعهم صعب.. مفاجأة تضرب سوق الدولار

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

كسر الـ48 لأول مرة|الدولار مستمر في الهبوط أمام الجنيه.. وتوقعات بوصوله 40 فقط

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة في رمضان

فيديو يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حبيبة الشماع

دعاء أول جمعة في رمضان .. يسخر الله لك الأرض ومن عليها

ترشيحاتنا

أكسيوس: جالانت وقع خطابًا يؤكد استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية وفق القانون الدولي

نزيف المخ لم يتوقف.. مفاجأة في وفاة حبيبه الشماع

دعاء أول جمعة في رمضان.. فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم إلا واستجيب له

جولات مكوكية للمرشحين على انتخابات المحامين لعرض برامجهم والاستماع لمطالب الأعضاء

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الإساءة للمريض النفسى

أخبار السيارات| نزلت 300 ألف جنيه "أسعار" سانج يونج ..أرخص سيارة فرنسية في مصر.. سعر CLA 200 "كسر زيرو"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بوسي ببرنامج العرافة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أستاذ أمراض صدرية: مريض الحساسية لا بد أن يتناول طعاما متوازنا

بسعر مغري .. قرب إطلاق معالج سنابدراجون 8s للهواتف الذكية

أبرزها الزواج وحلق الشعر .. تقاليد غريبة لدولة مسلمة في رمضان

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ