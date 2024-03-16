نحتسبه شهيداً.. نقيب محامي كفر الشيخ ينعى فقيد المهنة محمود الجريدي

نعى فراج زعفان، نقيب المحامين بكفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى المحامي الشاب محمود الجريدي، الذي قُـ.ـتل أثناء عودته من تأدية عمله على يد أحد الخارجين على القانون.

وقال «زعفان»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إنا نحتسبه شهيداً لمهنته، الأستاذ محمود الجريدي المحامى ببيلا الذي قـ.ـتل على يد بلطجي أثناء عودته من تحرير محضر ببلقاس”.

وأضاف: «د.مــ.اؤه الطاهرة لن تضيع ونحن للقـ.ـاتل بالمرصاد حتى ينال جزاؤه الرادع ونقتص منه، وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

في سياق متصل، أعلن سامي الغنام، وكيل نقابة المحامين بكفر الشيخ، اليوم السبت، القبض على المتهم بإنهاء حياة زميلهم محمود الجريدي المحامي ببيلا، والذي قـ.تـل أثناء عودته من تأدية عمله على يد أحد الخارجين على القانون.

وقال «الغنام»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله تم القبض على المتهم قـ.ـاتل الأستاذ الزميل محمود الجريدي.

شكرا لرجال الأمن. شكرا لإدارة البحث الجنائي».