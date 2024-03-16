عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

475 خبيرا من مركز البحوث الزراعية يشاركون في الفرق الإرشادية الريفية

صدى البلد

واصلت الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة بالمحافظات، تنفيذ أنشطتها الإرشادية بكثافة على مختلف المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى 23 محافظة ومديرية زراعة وهى: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والقليوبية، وكفرالشيخ، والغربية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، والمنوفية، والإسماعيلية، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وشمال سيناء، ومديرية الزراعة بالنوبارية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تكثيف الأنشطة الإرشادية لمختلف المحاصيل الزراعية في جميع محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الفني اللازم لجموع المزارعين للنهوض بإنتاجية هذه المحاصيل، وتحت إشراف د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، ان الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق شملت محاصيل: القمح، والشعير، والفول البلدى، والبصل، والثوم،  والبطاطس، والطماطم، والخيار، وبنجر السكر، وقصب السكر، والفراولة، والبطيخ،  والنباتات الطبية والعطرية، ونخيل البلح، والموالح، والمانجو،  بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى والداجنى.

وتضمنت الأنشطة الإرشادية  لهذه الفرق، المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، والتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للسادة المزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت.

واضاف "الحيمرى" انه تم أيضا توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي  أعلى إنتاجية ممكنة. 

وفى مجال المبيدات الزراعية تم توعية المزارعين بمخاطر إستخدام المبيدات الكيميائية وكيفية الإستخدام الآمن والفعال لها،و البدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية.

كما تم توعية  المزارعين  بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، وسوسة النخيل الحمراء على نخيل البلح، ومرض التبقع البنى الذى يصيب الفول البلدى، وتوعية مزارعى الموالح بالتوصيات الفنية اللازمة لوقاية الأشجار من الإصابة بالعفن الهبابى و كيفية مكافحته في حالة ظهوره.

وفيما يتعلق بالنهوض بزراعة وإنتاج محصول قصب السكر، تم توعية المزارعين وتشجيعهم على زراعة قصب السكر باستخدام نظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتى الأرض والمياه وأثره الإيجابى علي تحسين دخول المزارعين ومستوى معيشتهم ،  إضافة إلى سهولة إستخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج هذا المحصول الاستراتيجي المهم.

كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من إستهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة،
وفي مجال الإنتاج الحيوانى تم توعية المربين بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل  وكيفية إختيار حيوان اللحم.

وجرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم من السادة الخبراء المشاركين فى هذه الفرق.

وشارك في تنفيذ أنشطة هذه الفرق الإرشادية (475) خبير فنى من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، و المحاصيل الحقلية،  ووقاية النبات،  وأمراض النباتات،  والبساتين، و المحاصيل السكرية، والإنتاج الحيوانى،  والمعمل المركزى لبحوث الحشائش، والمعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح. وذلك بالاشتراك مع الأخصائيين والمهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى،  ومديريات الزراعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024

عروض مغرية لـ لاعب الإسماعيلي الشهير فى أندية أوروبية

ترشيحاتنا

شاهد.. اللحظة الأولى لاندلاع حريق استديو الأهرام في الجيزة |خاص

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة الفهدة بنت عبدالله بن عبدالعزيز

تحمل مساعدات طبية وغذائية.. الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية على شمال غزة

داء السكري.. أعراضه وعلاجه وطرق تجنبه

شاهد على حريق ستديو الأهرام: كانوا بيصوروا مشهد والدنيا ولعت بسببه.. فيديو

ممنوع الشاي والقهوة.. الصحة: بلاش تشربهم فى السحور علشان متحسش بالعطش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية على السحور .. شاهد

لا تشتروا هذه السيارات.. نشطاء يطلقون تحذيرات مثيرة للجدل

ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض| تفاصيل

هذا ما قاله صحفيون أمريكيون كانوا على متن طائرة تنزل مساعدات لغزة| صور

فيديو

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

حريق ضخم وهروب الأهالي.. النيران تلتهم ستوديو الأهرام والخسائر بالملايين

15 درجة فرقا| تحذير من تغيرات الطقس المفاجئة.. وهذا الموعد ذروتها

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ