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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مريم الجندي تكشف لـ صدي البلد تفاصيل مشاركتها في مسلسل صلة رحم

صدى البلد

عبرت الفنانة مريم الجندي عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل صلة رحم المعروض حاليا ضمن مسلسلات رمضان 2024، مشيرة الى انها سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل.

و قالت الفنانة مريم الجندي لـ صدي البلد " إن المسلسل يدور حول طبيب تخدير “إياد نصار” وزوجته يتعرضان لحادث مؤلم وهي حامل، تسبب في إجراء الزوجة “يسرا اللوزي” لعملية استئصال الرحم، وحرمانها من حلم الأمومة إلى الأبد، ويشعر حسام بالذنب بعد تسببه في حادث مؤلم لزوجته، مما يدفعه إلى مخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل، وهنا يضطر الدكتور حسام للبحث عن حل من أجل الخلفة ووجد الحل في تأجير رحم وهي تجارة يقوم البعض بالإعلان عنها على صفحات السوشيال ميديا بطرق غير مشروعه.

وأضافت مريم الجندي، أنها تقوم بدور إيمان، وهي أول شخص يلجأ إليه الدكتور حسام “إياد نصار” في المسلسل من أجل تأجير رحمها، وتقبل ذلك رغم تخوفها من ذلك في بداية الأمر من أجل إجراء عملية لابنها الوحيد يحيى الذي يعاني من مشاكل في السمع ويحتاج لتركيب قوقعة، لكن بعد إجراء الفحوصات عليها يكتشفون وجود ورم في تجويف الرحم وهو ما قد يتسبب في مخاطر عليها في حال إجراء العملية، وبالتالي فشلها، ورغم أنها لن تقوم بإجراء العملية لكن إياد نصار وعدها بإجراء عملية استئصال الورم ومساعدتها في تركيب قوقعة لابنها على نفقة الدولة.

وأشارت الفنانة مريم الجندي، إلى أنه تم ترشيحها للدور عن طريق الكاستينج دايركتور أحمد إسماعيل ومحمد العرجاوي.

و تابعت أنها لم تكن تتوقع التريند على شخصيتها و لكنها سعيدة جدا بذلك

يشار إلى أن مريم الجندي، شاركت العام الماضي في مسلسل “الصفارة” مع النجمين أحمد أمين وطه دسوقي، من خلال شخصية “روقة” التي حققت نجاحا كبيرا عند عرض المسلسل فى موسم مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل “صلة رحم” بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، ومريم الجندي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

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