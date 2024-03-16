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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. كوفنتري سيتي يقصى وولفرهامبتون من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون
وولفرهامبتون

فجر كوفنتري سيتي أولى مفاجآت ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وأقصى وولفرهامبتون من البطولة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مولينيو، عصر اليوم السبت.

وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بريمونتادا جنونية أمام وولفرهامبتون بنتيجة 3-2.

وظل كوفنتري سيتي متقدمًا بهدف نظيف، سجله إليس سيمس بالدقيقة 53، حتى استطاع ريان آيت نوري إدراك التعادل لـ وولفرهامبتون بالدقيقة 83.

وتقدم وولفرهامبتون للمرة الأولى في المباراة بهدف سجله هوجو بوينو بصناعة آيت نوري في الدقيقة 88، ولأن الجنون ركيزة أساسية في الكرة الإنجليزية، وقع إليس سيمس على هدف التعادل في الدقيقة 7+90، قبل أن يُنهي حاجي رايت المباراة بهدف قاتل سجله في الدقيقة 10+90.

وثأر كوفنتري سيتي لهزيمته وإقصائه من ربع نهائي الكأس من قبل، في نسخة 72-73، بالسقوط أمام وولفرهامبتون 0-2.

و عبر كوفنتري سيتي مرة واحدة من قبل الدور ربع النهائي، وكانت في موسم 86-87، ووقتها توج الفريق باللقب، حيث تأهل على حساب شيف ود من ربع النهائي، ثم أقصى ليدز من قبل النهائي، وحقق اللقب على حساب توتنهام (3-2) بسيناريو مشابه لمواجهة اليوم، حيث سجل الفريق هدفين على التوالي، وهدف التتويج جاء بالدقيقة 95.

وتقام مباريات نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، 20 أبريل المقبل، بينما تلعب المباراة النهائية يوم 25 مايو.

وتجرى قرعة فيما بعد لتحديد أطراف مباريات نصف النهائي، بعد الانتهاء من المباريات الأخرى، والتي ستُلعب اليوم وغدًا، على النحو التالي:

مانشستر سيتي - نيوكاسل (7:30) مساء اليوم السبت.

تشيلسي - ليستر سيتي (2:45) عصر غد الأحد.

مانشستر يونايتد - ليفربول (5:30) مساء غد الأحد.

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