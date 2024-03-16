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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لو طلع دم يبقى حرام .. علي جمعة يكشف حكم الدين في التاتو

خلال برنامج نور الدين
خلال برنامج "نور الدين"

وجهت إحدى السيدات، سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، تقول فيه (ما حكم الوشم والتاتو والميكروبليدنج؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، خلال برنامج "نور الدين" والذي يذاع على فضائية "أون" طوال أيام شهر رمضان، قائلا: القضية هي أن الدم مجمع على نجاسته، فالتاتو موجود منذ قديم الزمان، من خلال حفر الجلد وعمل فجوة فيه ويملأ الدم هذه الفجوة، ثم تملأ هذه الفجوة لون، يسمى "التوتيا" ثم ترسم بها أشكال معينة على جسد الإنسان.

وأشار إلى أن التاتو بهذه الصورة، نجس بشرة الإنسان بالرغم من أنه لا فائدة منه، منوها أنه حديثا اخترعوا شيئا لا تخرج منه الدم أثناء عمل التاتو، تظل هذه الرسومات عدة أشهر ثم تزول بالاحتكاك والغسل.

وأضاف، أن رسم التاتو إذا لم ينتج عنه خروج الدم وتلوثه بمادة رسم التاتو فيكون مباحا، أما إذا اختلط بالدم فيكون ممنوعا، فالمنع ليس لذات التاتو وإنما للمترتب عليه.

وتابع: وهناك الرجال والنساء يضعون الكحل في العين، وتضع المرأة الميكياج على وجهها، فهذا مباح لأنه على ظاهر البشرة لأنه ليس فيه تغيير للخلقة فهو على ظاهر البشرة.

وأوضح، أنه من الناحية العملية في الواقع نجد نساء كثيرات يؤكدن أن الدم يخرج في عمل التاتو أو المايكروبليدنج فهنا على الأقل هناك احتمالية لخروج الدم، ونقول حينئذ علينا بالورع والابتعاد أصلا عن هذا الأمر تحرزا وتورعا لأنه لا حاجة لنا فيه. 

 

التاتو الوشم الميكروبليدنج نور الدين الدم

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لو طلع دم يبقى حرام .. علي جمعة يكشف حكم الدين في التاتو


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