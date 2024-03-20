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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمعوا الملايين.. عصابة على فيسبوك تنتحل شخصيات المشاهير

صدى البلد

شهدت منصة فيسبوك مؤخرًا انتشار عمليات احتيال جديدة تستهدف رجال الأعمال والأغنياء والمستثمرين في سوق البورصة، ما أدى إلى نهب ملايين الدولارات من ضحاياها. 

تم تنفيذ هذه العمليات من خلال إعلانات مزيفة تستخدم لانتحال الشخصيات المعروفة وتقديم نصائح استثمارية زائفة.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تعرض العديد من المستثمرين للخداع من خلال هذه الإعلانات المزيفة التي تستغل اسماء شخصيات بارزة.

وتضمنت الإعلانات المزيفة وعودًا بعوائد مرتفعة تصل إلى 125% سنويًا، و25% أسبوعيًا، مع تشجيع الضحايا على الاحتفاظ ببعض الأسهم المزيفة التي ستجعلهم أثرياء.

وعندما تم إزالة هذه الإعلانات، ظهرت أخرى جديدة بدلاً منها.

كيف تتم عملية الاحتيال، وسرقة الأموال من مستخدمي فيسبوك؟ في الفيديو التالي:

 

الإعلانات المزيفة الاعلانات استثمار الدولار الملايين

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