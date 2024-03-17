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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

توأم عمرو عبد الجليل .. داعية ديني على تيك توك |فيديوجراف

صدى البلد

 خطف الشقيق التوأم للفنان المصري عمرو عبدالجليل الأنظار بمحتواه الديني الذي قدّمه عبر حسابه في تطبيق تيك توك، وذلك مع بدء شهر رمضان المبارك.

أطلق "أيمن"، الشقيق التوأم للفنان عمرو عبدالجليل، حساباً شخصياً على تطبيق تيك توك، حيث قام بمشاركة مقاطع فيديو تتناول بعض الأمور الدينية.. وقد شهد أول ظهور له في نهاية شهر فبراير الماضي، ومنذ بدء شهر رمضان المبارك، أصبح يقوم بمشاركة مقاطع فيديو يومياً.

تفاعل عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع المحتوى الذي قدمه "أيمن"، وتركت التعليقات انطباعات إيجابية حول الشبه الكبير بين الأخوين التوأم.

 وكانت بعض التعليقات تصفه بأنه يشبه عمرو عبدالجليل تماماً، وأخرى تعبر عن إعجابها بمقاطع الفيديو التي يقدمها، في حين أعرب آخرون عن تمنيهم أن يفهم الناس كلام الشيخ الذي يظهر في مقاطع الفيديو، دون النظر إلى هوية شقيقه عمرو عبدالجليل.

التواصل الاجتماعي الفنان عمرو عبدالجليل أيمن عبد الجليل

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