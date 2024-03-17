تحرير 121 محضرًا في حملة تموينية على المخابز بالقليوبية

شنّت مديرية التموين بالقليوبية حملة موسعة على المخابز لضبط المخالفات ، وأسفرت الحملة عن تحرير 121 محضرًا لمخالفات ضد أصحاب المخابز البلدية يتلاعبون في مواصفات الخبز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال عيد عبدالله أبوزيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية ، إن الحملات شملت إدارات كفر شكر وقليوب وطوخ وحي شرق وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وتضمنت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وغلق بدون إذن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل زيارات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد " أبو زيد " أن الحملة تأتى فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز مدعم عالى الجودة للمواطنين من خلال الرقابة المكثفة على المخابز للتأكد من الالتزام بالتشغيل وإنتاج الحصص المقررة ومنع سرقة.