مش ماس كهربائي.. سبب حريق استوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم

في الذكرى الـ80 لتأسيس استوديو الأهرام، شهد أهالي منطقة العمرانية 6 ساعات عصيبة فجر أمس السبت، بعدما شب حريق هائل بالبلاتوه الذي يتم فيه تصوير مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان، ويُعرض في شهر رمضان الحالي.

وحملت هذه المأساة مشاهد مروعة، حيث التهمت النيران عددًا من العقارات المجاورة له.

نشب هذا الحريق في الساعة الواحدة صباح يوم السبت، أي في فترة سحور يوم السادس من رمضان الجاري، وأسفر عن إصابة 14 شخصًا من بينهم 3 أمناء شرطة من رجال الحماية المدنية و11 مواطنا من سكان المنطقة.

وتم نقل المصابين بعربات الإسعاف إلى مستشفى الهرم وأم المصريين لتلقي العلاج.

يأتي هذا بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة تقدر بملايين الجنيهات لجميع الأطراف أبرزهم فريق عمل مسلسل المعلم الذي التهم الحريق جميع محتوياته من الديكورات التي أساسها الأقمشة والأخشاب والفوم. كما امتد حريق استوديو الأهرام إلى بعض العقارات المجاورة له بشارع خاتم المرسلين.

عمليات تبريد بـ16 سيارة إطفاء

ورغم انتهاء الحماية المدنية بالجيزة من عمليات التبريد التي نفذها رجالها بـ16 سيارة إطفاء في موقع حريق استوديو الأهرام والعديد من العقارات المجاورة له منعًا لتجدد اشتعال النيران بها مرة أخرى، إلا أن حجم خسائر هذا الحادث لا تزال تدق على أدمغة المسئولين عن الأستوديو وفريق عمل مسلسل المعلم وكذلك المواطنين المقيمين بجوار الأستوديو وتعرضت منازلهم للدمار.

فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة وانتدبت رجالًا من المعمل الجنائي لفحص أثار الحريق وتوضيح أسبابه، كما طالبت بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لمعرفة ملابساتها وظروفها. وأمرت بالاستماع إلى أقوال شهود العيان على الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسبابه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن النيران طالت النخيل والأشجار المنتشر داخل سور الاستوديو مما تسبب في سرعة انتشار النيران وإصابة عددًا من الأشخاص بالاختناق. لكنها لم تصيب البلاتوهات والمباني الرئيسية والتاريخية في استوديو الأهرام، حيث أن الحريق نشب في ديكورات الحارة الشعبية التي تستخدم في تصوير مسلسل المعلم والتي كانت تقع على أرض تبعد عن المعالم الرئيسية للأستوديو.

#مصر #القاهرة

حريق هائل 🔥 اندلع في استوديو #الأهرام للتصوير السينمائي في منطقة #الجيزة جنوب القاهرة.

أسفر الحريق عن 4 إصابات و أضرار مادية جسيمة .

🚫ملحوظة الحرائق🔥 اللي بتحصل دي في أماكن متفرقة في #مصر طبيعية!!؟؟ ولا بفعل فاعل!!؟؟ pic.twitter.com/UVQ1SO5eFf — Dalia Ammar (@DaliaAm05566659) March 16, 2024

وأفادت التحقيقات الأولية بالحادث بأن نيران حريق استوديو الأهرام طالت 3 بلاتوهات إحداهما كانت لتصوير مسلسل المعلم الذي كان قد انتهى للتو من تصوير مشاهده بهذا اليوم قبل اندلاع الحريق بدقائق، ومحتويات قرابة 42 شقة بـ6 عقارات سكنية مجاورة كحصر أولي ومازالت أعمال الحصر النهائي لقائمة العقارات المتضررة تحت البحث. كما أكدت أن الحريق انتقل إلى عددًا من المباني الملاصقة للأستوديو مثل أكاديمية الفنون وسينما رادبيس.

15 ألف جنيه

تعاملت الحكومة المصرية سريعًا مع الحادث حيث أمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصرف مبلغ 15 ألف جنيه بشكل فوري لكل أسرة متضررة من حريق استوديو الأهرام كجزء من الإيجار المؤقت لشقق بدلية لحين الانتهاء من إصلاح العمارات والوحدات الخاصة بهم وإعادتهم لها.

#مصر #القاهرة

حريق هائل 🔥 اندلع في استوديو #الأهرام للتصوير السينمائي في منطقة #الجيزة جنوب القاهرة.

أسفر الحريق عن 4 إصابات و أضرار مادية جسيمة .

🚫ملحوظة الحرائق🔥 اللي بتحصل دي في أماكن متفرقة في #مصر طبيعية!!؟؟ ولا بفعل فاعل!!؟؟ pic.twitter.com/UVQ1SO5eFf — Dalia Ammar (@DaliaAm05566659) March 16, 2024

هذا بالإضافة إلى إصداره قرارًا للسجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لكلن من فقدها جراء الحريق.

مش ماس كهربائي

وسط تساؤلات من قبل الكثيرين حول السبب الرئيسي لاندلاع نيران حريم استوديو الأهرام التي حولته إلى كومة من الرماد يرجح أهالي المنطقة وشهود عيان على الواقعة أن السبب هو مشهد تمثيلي بمسلسل المعلم استخدم فيه فريق العمل شماريخًا، لكن مرقس عادل مخرج العمل نفى هذا الأمر.

كما يرجح البعض أنه ربما يكون السبب هو ماس كهربائي مثلما يحدث في غالبية الحرائق، لكن مصدرًا أمنيًا شارك في عمليات الإطفاء رفض هذه الفرضية مؤكدًا أن حجم نيرات الحريق لا تعبر عن أن السبب ماس كهربائي. بينما يرجع البعض الآخر أن حريق استوديو الأهرام بفعل فاعل لكن مازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذا الحادث المروع.

مصير مسلسل المعلم

أما عن مصير مسلسل المعلم، فقد أعلن الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية عن أنه سيتم تصوير باقي حلقات المسلسل داخل الأستوديو الرئيسي وخلال يومين فقط سيتم استئناف التصوير. مشيرًا إلى أن المشاهد المتبقية من المسلسل سيتم تصويرها دون مشكلات شاكرًا الرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره بترميم ستوديو الأهرام وتعويض المتضررين.

ويذكر أن استوديو الأهرام واحد من أعرق استديوهات السينما المصرية حيث تأسس منذ 80 عام على يد اليونانيين أفابخلوس أفراموسيس وباريس بيلفيس عام 1988. وذلك على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع متضمنة 3 بلاتوهات وصالة عرض ومعمل للتحميض والطبع وصالة للدوبلاج. كما قد تم تصوير أشهر أعمال السينما والدراما المصرية به مثل فيلم ابن حميدو ومسلسل حديث الصباح والمساء.