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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: افتتاح 35 مسجدًا جديدًا في ثاني جمعة من شهر رمضان

الأوقاف: افتتاح 35
الأوقاف: افتتاح 35 مسجدا جديدا في ثاني جمعة من رمضان

تفتتح وزارة الأوقاف في إطار إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، (35) مسجدًا يوم الجمعة 22/3/2024م، ثاني جمعة من رمضان، منها (25) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (10) مساجد صيانة وتطويرًا.

الأوقاف: افتتاح 35 مسجدا جديدا في ثاني جمعة من رمضان 

ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 833 ) مسجدًا منها( 656 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 177 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22 / 3 / 2024م عدد ( 11855)  مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو  (16)  مليارًا و (947) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف مطروح
1. مسجد الرحمن العصافرة - الحمام
2. مسجد الشيخ يادم – مطروح – الجراولة 
3. مسجد زقاوة  - سيوة 
4. مسجد المهاجرين – الضبعة 
مديرية أوقاف الدقهلية
5. مسجد النور – عزبة الأحرار – مركز المنصورة 
6. مسجد السلام الجمعية – كتامة – مركز طلخا 
7. مسجد الشيخ حمام – البصراط – مركز المنزلة 
8. مسجد صالح بن نافع – العزازنة - دكرنس
مديرية أوقاف دمياط
9. مسجد الهرميل  الوسطاني – كفر سعد 
مديرية أوقاف سوهاج
10. مسجد الحاج عبد الحميد –  جزيرة طما 
11. مسجد الفتاح العليم – البلابيش بحري – دار السلام
12. مسجد الحاج علي ماحي – الكشح – دار السلام 
مديرية أوقاف المنوفية
13. مسجد عمار – عزبة عمار - الباجور
14. مسجد آل شلبي – الرمالي – قويسنا 
مديرية أوقاف أسيوط
15. مسجد محمود مهني – مدينة ديروط
16. مسجد الرحمن – نزلة بلال - ديروط
مديرية أوقاف البحيرة
17. مسجد محمد عبد النبي  بركات ( القوني ) – مركز حوش عيسى 
18. مسجد التوحيد بالحاجر – مركز كفر الدوار
19. مسجد الرحمن – عزبة صابر العجني النهر بستان – مركز الدلنجات 
20. مسجد التائبين – قرية عبد المنعم رياض – مركز أبو حمص
21. مسجد الشريف – مزرعة 4 فرهاش – مركز حوش عيسى 
22. مسجد التقوى – قرية البوصة – الأمراء – مركز كفر الدوار 
مديرية أوقاف الإسكندرية
23. مسجد الفتح – قرية شلتوت – ك 64 صحراوي – العامرية ثان 

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مديرية أوقاف القليوبية
24. مسجد السلام – بطا -  بنها 
25. مسجد الصحابة – العبور الجديدة – المجد – مدينة العبور 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
1. مسجد الشيخ عبود – الغوري – الأربعين 
مديرية أوقاف بني سويف
2. مسجد الرحمن – عزبة أبو رغية – مناشي أبو صوير الملق - الواسطى
مديرية أوقاف الدقهلية
3. المسجد الكبير – قرية ميت نابت – مركز طلخا 
مديرية أوقاف البحيرة
4. مسجد الميري ( الكبير ) – مركز المحمودية 
مديرية أوقاف المنيا
5. مسجد الرحمن - ريدة 
6. مسجد الإصلاح الزراعي – الحوارتة
مديرية أوقاف الفيوم
7. مسجد الشيخ وعيد – مركز سنورس
مديرية أوقاف الغربية
8. مسجد الصياد – برما – طنطا أول 
مديرية أوقاف الشرقية
9. مسجد المصطفى – الزنكلون
مديرية أوقاف أسوان
10. مسجد السيد البدوي - مطلع المحمودية - مركز أسوان

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