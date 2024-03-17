الأوقاف: افتتاح 35 مسجدًا جديدًا في ثاني جمعة من شهر رمضان

تفتتح وزارة الأوقاف في إطار إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، (35) مسجدًا يوم الجمعة 22/3/2024م، ثاني جمعة من رمضان، منها (25) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (10) مساجد صيانة وتطويرًا.

الأوقاف: افتتاح 35 مسجدا جديدا في ثاني جمعة من رمضان

ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 833 ) مسجدًا منها( 656 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 177 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22 / 3 / 2024م عدد ( 11855) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (947) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف مطروح

1. مسجد الرحمن العصافرة - الحمام

2. مسجد الشيخ يادم – مطروح – الجراولة

3. مسجد زقاوة - سيوة

4. مسجد المهاجرين – الضبعة

مديرية أوقاف الدقهلية

5. مسجد النور – عزبة الأحرار – مركز المنصورة

6. مسجد السلام الجمعية – كتامة – مركز طلخا

7. مسجد الشيخ حمام – البصراط – مركز المنزلة

8. مسجد صالح بن نافع – العزازنة - دكرنس

مديرية أوقاف دمياط

9. مسجد الهرميل الوسطاني – كفر سعد

مديرية أوقاف سوهاج

10. مسجد الحاج عبد الحميد – جزيرة طما

11. مسجد الفتاح العليم – البلابيش بحري – دار السلام

12. مسجد الحاج علي ماحي – الكشح – دار السلام

مديرية أوقاف المنوفية

13. مسجد عمار – عزبة عمار - الباجور

14. مسجد آل شلبي – الرمالي – قويسنا

مديرية أوقاف أسيوط

15. مسجد محمود مهني – مدينة ديروط

16. مسجد الرحمن – نزلة بلال - ديروط

مديرية أوقاف البحيرة

17. مسجد محمد عبد النبي بركات ( القوني ) – مركز حوش عيسى

18. مسجد التوحيد بالحاجر – مركز كفر الدوار

19. مسجد الرحمن – عزبة صابر العجني النهر بستان – مركز الدلنجات

20. مسجد التائبين – قرية عبد المنعم رياض – مركز أبو حمص

21. مسجد الشريف – مزرعة 4 فرهاش – مركز حوش عيسى

22. مسجد التقوى – قرية البوصة – الأمراء – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف الإسكندرية

23. مسجد الفتح – قرية شلتوت – ك 64 صحراوي – العامرية ثان



مديرية أوقاف القليوبية

24. مسجد السلام – بطا - بنها

25. مسجد الصحابة – العبور الجديدة – المجد – مدينة العبور

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف السويس

1. مسجد الشيخ عبود – الغوري – الأربعين

مديرية أوقاف بني سويف

2. مسجد الرحمن – عزبة أبو رغية – مناشي أبو صوير الملق - الواسطى

مديرية أوقاف الدقهلية

3. المسجد الكبير – قرية ميت نابت – مركز طلخا

مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد الميري ( الكبير ) – مركز المحمودية

مديرية أوقاف المنيا

5. مسجد الرحمن - ريدة

6. مسجد الإصلاح الزراعي – الحوارتة

مديرية أوقاف الفيوم

7. مسجد الشيخ وعيد – مركز سنورس

مديرية أوقاف الغربية

8. مسجد الصياد – برما – طنطا أول

مديرية أوقاف الشرقية

9. مسجد المصطفى – الزنكلون

مديرية أوقاف أسوان

10. مسجد السيد البدوي - مطلع المحمودية - مركز أسوان