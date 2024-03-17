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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالصور.. تسليم 6 أطنان لحوم من الأوقاف لأهالي غزة

تسليم 6 طن لحوم من
تسليم 6 طن لحوم من الأوقاف لأهالي غزة

في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، تم أمس ١٦/ ٣/ ٢٠٢٤م تسليم دفعة جديدة عبارة عن ٦ طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة.

تسليم 6 طن لحوم من الأوقاف لأهالي غزة من صكوك الإطعام

ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة ٧٠ طنًا من لحوم الإطعام و ٣٢٠ طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

وتواصل وزارة الأوقاف المصرية جهودها في مساعدة أهالي غزة في ضوء خطة وجهود الدولة المصرية في ذلك.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف المصرية تخصص جانبًا من متحصلات صكوك الإطعام لأهالي غزة عجل الله تعالى برفع الكرب عنهم يا رب.

الأوقاف: انعقاد أكثر من 40 ختمة قرآنية غدًا من خلال المقارئ القرآنية للأعضاء

"فروض الكفايات" في ملتقى الفكر للواعظات بمسجد السيدة نفيسة

المقارئ القرآنية للأعضاء

وعلى مائدة القرآن الكريم وفي إطار الأنشطة القرٱنية المتنوعة تُعقد المقارئ القرآنية للأعضاء وعددها ( ٨٤٦ ) مقرأة عقب صلاة الظهر غدًا الاثنين الموافق ٨ رمضان ١٤٤٥هـ بعد صلاة الظهر بالمساجد الكبرى بالجمهورية، والتي تقوم بختم القرآن الكريم بالتوازي ؛ بحيث تصل عدد الختمات القرآنية إلى أكثر من أربعين ختمة قرآنية .

مساعدة الأوقاف لأهالي غزة
مساعدة الأوقاف لأهالي غزة
مساعدة الأوقاف لأهالي غزة
مساعدة الأوقاف لأهالي غزة
مساعدة الأوقاف لأهالي غزة
مساعدة الأوقاف لأهالي غزة
مساعدة الأوقاف لأهالي غزة
مساعدة الأوقاف لأهالي غزة
الأوقاف اهالي غزة صكوك الإطعام مشروع صكوك الإطعام المقارئ القرآنية للأعضاء

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