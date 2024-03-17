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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطورة اقتحام رفح.. مباحثات بين العاهل الأردني والمستشار الألماني بشأن غزة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، التطورات الخطيرة في غزة؛ إذ أكد الأول ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع.

كما شدد الملك عبدالله على أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كافٍ ومستدام وإيصالها بكل الوسائل الممكنة.

وحذر من الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة، والتي تستدعي جهودا مضاعفة لمنع تفاقمها.

كما حذر من خطورة وقف الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتداعياته الخطيرة على قطاع غزة والضفة الغربية والأردن.

وجدّد الملك عبدالله التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما.

ونبّه إلى ضرورة التصدي للعنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحذر الجانبان من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المدنيين المساعدات الانسانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

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