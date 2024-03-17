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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بـ 500 جنيه فقط.. أحدث سماعات إيربودز في رمضان 2024

بـ 500 جنيه فقط..أحدث
بـ 500 جنيه فقط..أحدث سماعات إيربودز في رمضان 2024

أطلقت شركة Boat، المُصنّعة الهندية للأجهزة الإلكترونية والمشهورة بأدواتها الصوتية والأجهزة القابلة للارتداء، سماعات لاسلكية جديدة تمامًا في السوق تُسمى Boat Airdopes 120. ويأتي هذا الإطلاق بعد الكشف الأخير عن مكبرات الصوت المحمولة Stone Spinx Pro.

 

مواصفات Boat Airdopes 120:

 

• تأتي Airdopes 120 مع مُحركات صوت 10 مم مع ضبط صوت خاص بشركة Boat يُبرز جهارة الأصوات. بالإضافة إلى جودة الصوت، تأتي سماعات الأذن أيضًا بتقنية Quad mic ENx التي تتيح إجراء مكالمات واضحة دون أن يلتقط الميكروفون أي ضوضاء محيطة.

• تستخدم تقنية Bluetooth 5.3 للاتصال وتوفر وضع BEAST MODE، وهو اسم يُطلق على وضع التأخير المنخفض. يُعد وضع التأخير المنخفض مفيدًا عندما لا تريد أي تأخير/عدم تزامن في الصوت، مثل أثناء اللعب ومشاهدة مقاطع الفيديو.

• تحتوي سماعات الأذن أيضًا على تقنية Insta Wake N’Pair، مما يعني أنها ستتصل بجهازك بمجرد فتح الغطاء. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي سماعات الأذن على عناصر تحكم باللمس إلى جانب خاصية اكتشاف الأذن لإيقاف الصوت عند إزالة إحدى أو كلتا السماعتين من أذنيك.

• توفر Airdopes 120 ما يصل إلى 40 ساعة من وقت التشغيل الإجمالي، مع 8 ساعات من الاستماع المستمر. تستخدم منفذ USB-C للشحن والذي قادر على توفير ساعة من التشغيل مقابل 5 دقائق فقط من الشحن. كما تتمتع سماعات الأذن أيضًا بمقاومة للرذاذ والعرق وفقًا لمعيار IPX4، مما يجعلها مثالية للاستخدام في صالة الألعاب الرياضية. وأخيرا، تأتي مع ضمان لمدة عام.

 

السعر 

 

ستتوفر Airdopes 120 باللون الأزرق الفجر والأبيض العاجي والأسود النشط، وستُباع على موقع Amazon.in بدءًا من 23 مارس ظهرًا بسعر إطلاق يبلغ (حوالي 11 دولارًا أمريكيًا) أي ما يعادل 500 جنيه فقط.

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