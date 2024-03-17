عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ننشر مواعيد دخول المتاحف والمواقع الأثرية في شهر رمضان

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

حدَّدت وزارة السياحة والآثار مواعيد فتح المتاحف على مستوي الجمهورية خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع مواعيد الشهر الفضيل، حتى يتسني للزائرين الاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال ساعات الصيام.

وقد تقرر فتح متاحف الآثار لاستقبال زائريها بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا فيما عدا المتحف المصري بالتحرير والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية حيث تمتد ساعات العمل بهما حتى الساعة الرابعة عصرا.

كما تقرر فتح متحفي شرم الشيخ والغردقة لفترتين على أن تصبح الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتي الثانية ظهرا، أما الفترة المسائية فستكون من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر مساء.


أما عن مواعيد الزيارة بالمواقع الأثرية فقد تقرر العمل بها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، فيما عدا منطقة آثار الهرم وقلعة صلاح الدين الأيوبي فسوف يتم فتحهما من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا.

هذا وقد تقرر الإبقاء على مواعيد الزيارة بالمواقع الأثرية بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا كما هي دون أي تغيير.


الجدير بالذكر أن شباك التذاكر بجميع المتاحف والمواقع الأثرية يتم غلقها قبل إنهاء مواعيد الزيارة بساعة.

1000422625
1000422625
1000422622
1000422622
مواعيد فتح المتاحف السياحة والاثار المتاحف والمواقع الأثرية المتحف اليوناني المتحف المصري بالتحرير المتحف المصري المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية المواقع الاثرية المصري بالتحرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

61 مليار دولار جديدة تنعش مصر| مؤسسة دولية تفجر مفاجأة بشأن صفقات القاهرة.. تفاصيل

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

بعد أستوديو القاهرة.. حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

ترشيحاتنا

السيسي يبحث مع المستشار النمساوي تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب

عشيقة مسئول رشوة أسوان: أخدت فلوس العمولة وكنت عارفه أخليه يوافق إزاي.. فيديو

دفاع حبيبة الشماع: سنقاضي أي شخص يروج أكاذيب عنها| فيديو

ننشر مواعيد دخول المتاحف والمواقع الأثرية في شهر رمضان

مصر لا تبيع موانيها.. رد حاسم من وزير النقل أمام مجلس الشيوخ

السيسي ورئيس وزراء اليونان يؤكدان ضرورة العمل لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أستوديو القاهرة.. حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

ادعولي والنبي .. تفاصيل إصابة فريدة سيف النصر بعد نقلها للمستشفي

تريلا تدهس 160 سيارة على طريق سريع في إنجلترا.. فيديو مروع

شاهد .. سبايدرمان ينظف زجاج السيارات في الشوارع | إيه القصة؟

فيديو

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حمى البحر المتوسط.. صفاء سلطان تروي تفاصيل مأساتها مع المرض

تراجع أسعار السلع.. سر سيطرة الحكومة على الأسواق والتخفيف عن المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ