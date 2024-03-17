المستشار الألماني: اجتياح رفح سيجعل تحقيق السلام بالشرق الأوسط صعبا جدا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيجعل تحقيق السلام بالشرق الأوسط "صعبا جدا".

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال شولتس إن عدد الضحايا المدنيين الذي قد ينجم عن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في غزة سيجعل السلام الإقليمي "صعبا للغاية".

وأوضح أن هذه إحدى الحجج الرئيسية التي سيطرحها في المحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم خلال رحلته السريعة إلى المنطقة.

وتأتي المحادثات التي تم الترتيب لها على عجل بعد أن أعلن نتنياهو يوم الجمعة أنه وافق على خطة لشن هجوم على مدينة جنوب غزة.

ولفت بعد محادثات مع الملك الأردني عبد الله الثاني: "في الوقت الحالي، يتعلق الأمر بضمان التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار"، مضيفًا "وهذا سيمكننا من منع حدوث مثل هذا الهجوم البري”.

وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا لممارسة الضغط على نتنياهو لوقف مثل هذا الهجوم، قال شولتس: “من الواضح جدا أننا يجب أن نفعل كل شيء حتى لا يصبح الوضع أسوأ مما هو عليه بالفعل”.