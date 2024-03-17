عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 7.. مصطفى شعبان يقع في فخ منذر رياحنة

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

شهدت الحلقة ٧ من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة .

و بدات الحلقة بقيام التجار بالاتفاق على التخلص من المعلم واخذ بضاعته والأموال .

وبينما كان المعلم في الطريق للسفر الي السويس اعترض طريقه بعض من رجال منذر رياحنه وحاولوا اخذ شنطة الاموال منه .


قنوات عرض مسلسل المعلم :


قناة الحياة 
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

مسلسل المعلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

سبب حريق مول القاهرة الجديدة.. مفاجأة

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

أول ظهور لعشيقة المسئول الكبير المتهم في قضية رشوة أسوان الكبرى..فيديو

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. كيف ستنتقم مي عمر من أحمد زاهر؟

موضوعات متعلقة

مسلسل حق عرب الحلقة 7.. سميحة تهرب للزواج من رباح والعوضي يكشف السر

بعد العودة للتصوير .. حقيقة تغيير نهاية مسلسل الحشاشين

ريهام سعيد تنفي لـ "صدى البلد" اعتزالها الفن والإعلام

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 6.. حنان تخبر عرب السويركي برغبه رباح في خطبتها

مسلسل العتاولة .. هدى الإتربي تتحدث عن شخصية دينا

مسلسل حق عرب الحلقة 5.. تعرف على القنوات الناقلة

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

ترشيحاتنا

النائب محمد أبوالعينين: الدول الأوروبية تتعامل مع الرجل القوي في المنطقة.. فيديو

لماذا لم يسلم نفسه.. دفاع حبيبة الشماع يكشف تفاصيل مثيرة | فيديو

أحمد داش: «أنا ماشي في الاتجاه الصح.. والمتحدة ضَهر ليا»

الصحة تُحدد فئات ممنوعة من مغادرة المنزل - تعرف على التفاصيل

انفراد.. اعترافات مسئول البحث الجنائي بالمطار في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان

تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر.. 7.4 مليار يورو لدعم الإصلاحات والتنمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها | شاهد

بفستان أنيق.. نرمين الفقي تستعرض جمالها داخل السيارة

بفستان قصير وقفطان.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور

سحورك عندنا.. فول بالطحينة مع بيض بالخضار

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ