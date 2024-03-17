مسلسل المعلم الحلقة 7.. مصطفى شعبان يقع في فخ منذر رياحنة

شهدت الحلقة ٧ من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة .
و بدات الحلقة بقيام التجار بالاتفاق على التخلص من المعلم واخذ بضاعته والأموال .
وبينما كان المعلم في الطريق للسفر الي السويس اعترض طريقه بعض من رجال منذر رياحنه وحاولوا اخذ شنطة الاموال منه .
قنوات عرض مسلسل المعلم :
قناة الحياة
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.
ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.