مسلسل المعلم الحلقة 7.. مصطفى شعبان يقع في فخ منذر رياحنة

شهدت الحلقة ٧ من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة .

و بدات الحلقة بقيام التجار بالاتفاق على التخلص من المعلم واخذ بضاعته والأموال .

وبينما كان المعلم في الطريق للسفر الي السويس اعترض طريقه بعض من رجال منذر رياحنه وحاولوا اخذ شنطة الاموال منه .



قنوات عرض مسلسل المعلم :



قناة الحياة

دي ام سي

احداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :

مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.