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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاول الاعتداء على خطيبته فقفزت من البلكونة.. قرار عاجل للمحكمة

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بمحاولة الاعتداء الجنسي على خطيبته في أثناء زيارتها له في شقته بمنطقة الخليفة.

وكانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل؛ لاتهامه بمحاولة الاعتداء الجنسي على خطيبته في أثناء زيارتها له في شقته بمنطقة الخليفة، حيث ألقت الفتاة بنفسها من الطابق الأول هربا منه.

وتلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من مستشفى حكومي يفيد باستقباله فتاة- 16 سنة، مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمة بالدرب الأحمر.

 

وانتقل رجال الأمن، وبسؤالها؛ قررت أن خطيبها حاول الاعتداء عليها جنسيا في نهار رمضان، وذلك في أثناء زيارتها له في شقته بالخليفة، فلم تجد وسيلة للنجاة منه سوى إلقاء نفسها من شرفه منزله بالطابق الأول.

وألقي القبض على المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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