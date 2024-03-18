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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صلة رحم الحلقة 8.. إياد نصار ينجح فى عملية الحقن المهجري

مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل صلة رحم للفنان إياد نصار ويسرا اللوزي أحداثا سريعة ومشوقة لدى الجمهور.


حيث بدأت الحلقة بانهاء الدكتور حسام( إياد نصار) جميع الاجراءات التى يتخذها لنجاح عملية الحقن المهجري التى يقوم بها لانجاب طفل من رحم إمراة غير زوجته وهي الفنانة أسماء أبو اليزيد.

وبعد اتمام الإجراءات قام الدكتور خالد( محمد جمعة) بعمل عملية الحقن المهجري وأصبحت أسماء ابو اليزيد حامل فى جنين من اياد نصار ويسرا اللوزي,

وطالبت يسرا اللوزي والتى تجسد شخصية الدكتورة ليلى زوجة الدكتور حسام الطلاق من حسام بعد معرفتها بعودةالعلاقة بين حسام وحبيبته الأولى الدكتورة جيهان.

 



تصريحات إياد نصار

وقال الفنان إياد نصار إنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح

مسلسل صلة رحم اياد نصار يسرا اللوزي

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