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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت وأمازون وجوجل تنهي وصول روسيا إلى منتجاتها.. ومستقبل غامض لـ تيك توك.. والمشرعون الأمريكيون يرونه أداة صينية "خبيثة"

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

استمرار مسلسل التسريح في شركات التكنولوجيا.. والعام الحالي قد يكون أسوأ


منذ العام الماضي، ويواجه القطاع التكنولوجي العالمي أكبر عملية تسريح في تاريخه، حيث يختبر التقنيون الذين تم تسريحهم "إحساسًا بالهلاك الوشيك" مع خفض الوظائف إلى أعلى مستوي لها في القطاع.


مايكروسوفت وأمازون وجوجل تنهي وصول روسيا إلى منتجاتها السحابية في هذا الموعد


أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الروسية Softline أن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة تعتزم تعليق الوصول إلى منتجاتها السحابية للمستخدمين الروس اعتبارًا من 20 مارس المقبل.

 

مستقبل غامض لـ تيك توك.. والمشرعون الأمريكيون يرونه أداة صينية "خبيثة"


يواجه تطبيق الفيديو الصيني "TikTok" تيك توك مصيرًا غامضًا في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب منذ أيام على مشروع قانون يلزم شركة ByteDance الصينية المالكة ببيع تيك توك أو مواجهة حظر على مستوى البلاد.

 

أبل تواجه دعوى قضائية بشأن الاستخدام غير الملائم لـ AirTags 

 

أفادت تقارير أن شركة أبل تواجه دعوى قضائية بسبب الاستخدام غير الملائم من قبل المستخدمين لأجهزة التتبع الخاصة بها AirTags، وذلك بعد أن رفض القاضي جهود عملاق التكنولوجيا لرفض الدعوى الجماعية.

 

تيك توك يواجه عداءً متزايدًا بحجة الأمن القومي.. وهذه الدول حظرته 

 

تنظر العديد من الدول إلى تطبيق الفيديو الصيني "TikTok" تيك توك بريبة شديدة ، خاصة فيما يتعلق بأمن البيانات واطلاع الصين عليها، وتعد الولايات المتحدة هي الدولة الأحدث في الضغط من أجل فرض الحظر.

 

كوريا تقتحم مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع OpenAI 

 

استضافت شركة OpenAI مؤخرًا حوالي 14 شركة ناشئة كورية جنوبية تم اختيارها من بين مجموعة تضم 220 شركة، وذلك في إطار التعاون بين كوريا والشركة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

 

 

 

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