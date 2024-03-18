عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مستقبل غامض لـ تيك توك.. والمشرعون الأمريكيون يرونه أداة صينية "خبيثة"

مستقبل غامض لـ تيك
مستقبل غامض لـ تيك توك في الولايات المتحدة

يواجه تطبيق الفيديو الصيني "TikTok" تيك توك مصيرًا غامضًا في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب منذ أيام على مشروع قانون يلزم شركة ByteDance الصينية المالكة ببيع تيك توك أو مواجهة حظر على مستوى البلاد. 

 

ومن غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون سيصبح قانونًا حيز التنفيذ، لكنه يعكس مخاوف المشرعين من أن تيك توك قد يعرض الأمريكيين لتأثيرات بكين “الخبيثة” ومخاطر أمن البيانات. 

 

ومع بدء تزايد المخاوف المتعلقة بأمن البيانات في الولايات المتحدة، سعى  تيك توك إلى طمأنة المشرعين بأن البيانات التي تم جمعها عن المستخدمين الأمريكيين ستبقى في البلاد ولا يمكن لموظفي شركة ByteDance المالكة في بكين الوصول إليها.

 

وتتبع شركة ByteDance نفس القواعد التي تتبعها العديد من الشركات الصينية الأخرى لكسب العملاء والثقة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، فإنها تقلل من جذورها وعلاقاتها الصينية.   

 

وعلى الرغم من ذلك فإن الموافقة على مشروع القانون إذا تمت الموافقة عليها في كلا المجلسين فقد يهدد مستقبل التطبيق للأبد، كما قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعه ليصبح قانونًا.

 

وقال أليكس كابري، كبير المحاضرين في جامعة سنغافورة الوطنية لـ شبكة ABC News الأمريكية إنه مع صعود القومية التكنولوجية، التي تعتبر القدرات التكنولوجية من الأصول الاستراتيجية الوطنية، أصبحت شركات التكنولوجيا الصينية ملزمة بموجب قوانين وقواعد بكين بتسليم البيانات وأصبحت "ممثلا بحكم الأمر الواقع" للحزب الشيوعي الحاكم في الصين. 
 

ويسعى مشروع القانون -الذي وافق عليه مجلس النواب وينتظر موافقة مجلس الشيوخ-  إلى إزالة التطبيقات من متاجر التطبيقات أو خدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة ما لم يقطع التطبيق علاقاته مع الشركة الأم ByteDance التي تخضع لسيطرة الخصوم الأجانب. 

 

وقال شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك في جلسة استماع أخرى بالكونجرس العام الماضي، : "نحن لا نزيل المحتوى أو نروج له نيابة عن الحكومة الصينية". وفي مقابلة حديثة مع مجلة Wired، أقر تشيو بأن الأصول الصينية للشركة أعطت تيك توك"عجزًا أكبر في الثقة مقارنة بمعظم الشركات الأخرى".

TikTok تيك توك الولايات المتحدة مجلس النواب الأمريكي شركة ByteDance حظر تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

أول ظهور لعشيقة المسئول الكبير المتهم في قضية رشوة أسوان الكبرى..فيديو

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. كيف ستنتقم مي عمر من أحمد زاهر؟

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

حريق داخل فندق جوهرة الأهرامات في الجيزة..شاهد

أرخص 5 سيارات بالسوق المصري .. اعرف الأسعار

مستقبل غامض لـ تيك توك.. والمشرعون الأمريكيون يرونه أداة صينية "خبيثة"

دعاء اليوم الثامن من رمضان لقضاء الحاجة.. اغتنمه بـ 10 كلمات نبوية

تعرف على حكم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

رويترز: أهمية مصر لدى الاتحاد الأوروبي برزت خلال الحرب في غزة والسودان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منها.. 5 حلول طبيعية للتخلص من الحموضة في الصيام

لن تصدق.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول العرقسوس

كاجوال لافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها | شاهد

بفستان أنيق.. نرمين الفقي تستعرض جمالها داخل السيارة

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ