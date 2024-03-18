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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت وأمازون وجوجل تنهي وصول روسيا إلى منتجاتها السحابية في هذا الموعد

عقوبات الاتحاد الأوروبي
عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الروسية Softline أن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة تعتزم تعليق الوصول إلى منتجاتها السحابية للمستخدمين الروس اعتبارًا من 20 مارس المقبل. 

 

وفقًا لـ شبكة RBC الروسية، فإن شركة Softline حذرت عملائها من أن فقدان الوصول إلى السحابة قد يتضمن أيضًا قيودًا وظيفية في تشغيل المنتجات والخدمات الأخرى التي تقدمها شركات مايكروسوفت وأمازون وجوجل. 

 

وأكدت إيلينا فولوتوفسكايا، نائب الرئيس للاستثمارات في Softline أن شركتي مايكروسوفت وأمازون أبلغتا كتابيًا أن الشركات الروسية لن تتمكن من الوصول إلى منتجاتها المستندة إلى السحابة اعتبارًا من 20 مارس. 

 

وأضافت أن مايكروسوفت أوضحت أن تصرفاتها كانت نتيجة للحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي تم اعتمادها في 19 ديسمبر 2023. 

 

وقد فرضت هذه القيود على توريد "بعض الإدارة وتحليلات الأعمال" أو تصميم البرامج، بما في ذلك الحلول السحابية، للمؤسسات المسجلة في روسيا" في موعد أقصاه 20 مارس.

 

وقال أليكسي سميرنوف، المدير العام لشركة Base ALTSPO "إن تلك الشركات التي اشترت اشتراكات من مايكروسوفت أو غيرها من مقدمي الخدمات الأجانب لتخزين البيانات كانت قصيرة النظر. 

 

وشدد على أنه كان هناك دائمًا خطر الانقطاع عن الوصول، وقد أصبح ذلك حقيقة الآن. وهذه مشكلة خطيرة بالنسبة لتلك المنظمات التي تجنبت التحول إلى البرامج المحلية ومقدمي الخدمات.

روسيا شركات التكنولوجيا الأمريكية شركة Softline مايكروسوفت جوجل أمازون عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

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