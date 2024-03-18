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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كوريا تقتحم مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع OpenAI

كوريا تقتحم مجال
كوريا تقتحم مجال الذكاء الاصطناعي

استضافت شركة OpenAI مؤخرًا حوالي 14 شركة ناشئة كورية جنوبية تم اختيارها من بين مجموعة تضم 220 شركة، وذلك في إطار التعاون بين كوريا والشركة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. 

 

وسلط هذا الاختيار الضوء على مبادرة OpenAI الفريدة للدخول في شراكة مع الشركات الناشئة من بلد معين وأظهر القدرة التنافسية للشركات الناشئة الكورية في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي.

 

وكانت هذه الشركات الـ 14 هي الشركات النهائية التي اختارتها OpenAI من المنافسة التمهيدية التي أقيمت في كوريا في ديسمبر تحت رعاية وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

 

وعلق مسؤول من الوزارة قائلاً "لم يسبق لشركة OpenAI من قبل أن أطلقت مشروعًا لاختيار الشركات الناشئة من بلد معين كشركاء محتملين ودعوتهم إلى مقرها الرئيسي"، مما يشير إلى القدرة التنافسية الكبيرة للشركات الناشئة الكورية.

 

وكان من بين الشركات الكورية شركة Cliwant والتي تعمل على إحداث ثورة في نظام المزايدة القديم بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع تطوير نظام ذكاء اصطناعي يمكنه تحليل مئات الآلاف من المستندات للعثور على الإشعارات العامة الأكثر ملاءمة للشركات.

 

 

 

 

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