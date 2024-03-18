استمرار مسلسل التسريح في شركات التكنولوجيا.. والعام الحالي قد يكون أسوأ

منذ العام الماضي، ويواجه القطاع التكنولوجي العالمي أكبر عملية تسريح في تاريخه، حيث يختبر التقنيون الذين تم تسريحهم "إحساسًا بالهلاك الوشيك" مع خفض الوظائف إلى أعلى مستوي لها في القطاع.

ويستمر الوضع هذا العام أيضًا ولكن بشكل أسوأ، حيث تم تسريح أكثر من 50 ألف عامل من أكثر من 200 شركة تكنولوجيا، وفقًا لموقع التتبع Layoffs.fyi.

وترحب وول ستريت إلى حد كبير بخفض التكاليف، مما دفع العديد من أسهم التكنولوجيا إلى تسجيل مستويات قياسية بسبب التفاؤل بأن الانضباط في الإنفاق إلى جانب مكاسب الكفاءة من الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة الأرباح.

وتحدثت CNBC إلى عشرات الأشخاص الذين تم تسريحهم من وظائف التكنولوجيا في العام الماضي أو نحو ذلك حول تجاربهم في التنقل في سوق العمل، والذين كان من بينهم أليسون كرواسان، عالمة البيانات التي تتمتع بخبرة تزيد عن عقد من الزمن في مجال التكنولوجيا، من قبل شركة PayPal.



وأعلنت شركة PayPal في يناير أنها ألغت 9٪ من قوتها العاملة، أو حوالي 2500 وظيفة، مما يعد استمرارًا لمسلسل عمليات التسريح، حيث فقد أكثر من 260 ألف عامل في ما يقرب من 1200 شركة تكنولوجيا وظائفهم.

وبالنسبة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين هم في وضع كرواسان، فإن الطريق نحو إعادة التوظيف أمر شاق، وكان عدد الوظائف المقطوعة الشهر الماضي هو الأعلى من أي شهر فبراير منذ عام 2009، عندما أجبرت الأزمة المالية الشركات على وضع الحفاظ على السيولة.

وقال روجر لي، مبتكر موقع Layoffs.fyi، "السوق لم يعد كما كان من قبل". "لتأمين منصب جديد، يترك العديد من مندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف التكنولوجيا بالكامل. حتى المهندسين يتنازلون، فيقبلون أدوارًا ذات قدر أقل من الاستقرار، أو بيئة عمل أكثر صرامة، أو أجور ومزايا أقل.