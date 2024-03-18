تيك توك يواجه عداءً متزايدًا بحجة الأمن القومي.. وهذه الدول حظرته

تنظر العديد من الدول إلى تطبيق الفيديو الصيني "TikTok" تيك توك بريبة شديدة ، خاصة فيما يتعلق بأمن البيانات واطلاع الصين عليها، وتعد الولايات المتحدة هي الدولة الأحدث في الضغط من أجل فرض الحظر.

وكانت أستراليا آخر دولة قررت حظر تيك توك من الأجهزة الحكومية الفيدرالية، مع تزايد المخاوف بشأن خصوصية وأمن التطبيق.

واتخذت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا - التي تشكل مع أستراليا ما يسمى بشركاء تبادل المعلومات الاستخباراتية "العيون الخمس" - خطوات مماثلة ضد تيك توك في الأسابيع الأخيرة.

ويخشى الخبراء من احتمال كشف معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق، خاصة على الأجهزة الحكومية. وفقًا لـ يورونيوز.

من ناحيته، يرفض تيك توك الاتهامات بأنه يجمع بيانات المستخدمين بشكل أكبر من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، ووصف الحظر بأنه "معلومات مضللة أساسية"، قائلًا إنه تم اتخاذ قرار بشأنه "بدون مداولات أو أدلة".

وتمتلك شركة التكنولوجيا الصينية Bytedance تطبيق تيك توك، لكنها تصر على أنها تدار بشكل مستقل ولا تشارك البيانات مع الحكومة الصينية. وهي تنفذ حاليًا مشروعًا لتخزين بيانات المستخدم الأمريكية في تكساس، والذي تقول إنه سيضعها بعيدًا عن متناول الصين.

ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول حذرة بشأن المنصة وعلاقاتها بالصين. كما أن شركات التكنولوجيا الغربية، بما في ذلك Airbnb وYahoo وLinkedIn، تغادر الصين أو تقوم بتقليص حجم عملياتها هناك بسبب قانون الخصوصية الصارم في بكين، والذي يحدد كيف يمكن للشركات جمع البيانات وتخزينها.



المملكة المتحدة

وفي 16 مارس العام الماضي، أعلن أوليفر دودن، وزير خارجية المملكة المتحدة في مكتب مجلس الوزراء، في بيان أمام مجلس العموم البريطاني عن فرض حظر فوري للتطبيق على الأجهزة الرسمية الحكومية.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي

وقام البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، وهي الهيئات الثلاث الكبرى في الاتحاد الأوروبي، بحظر تيك توك على أجهزة الموظفين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

فرنسا

وفي 24 مارس العام الماضي ، حظرت الحكومة الفرنسية تثبيت واستخدام التطبيقات "الترفيهية" مثل تيك توك ونتفليكس وإنستجرام على هواتف العمل لـ 2.5 مليون موظف حكومي.

النرويج

وحظر البرلمان النرويجي تطبيق تيك توك من أجهزة العمل، بعد أن حذرت وزارة العدل في البلاد من عدم تثبيت التطبيق على الهواتف الصادرة لموظفي الحكومة.

الدنمارك

و أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أنها "ستحظر استخدام التطبيق على الوحدات الرسمية" كإجراء للأمن السيبراني.

تايوان

وفي ديسمبر 2022، فرضت تايوان حظرًا على القطاع العام على تيك توك بعد أن حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن TikTok يشكل خطراً على الأمن القومي

الهند

وفي عام 2020، فرضت الهند حظرًا على التطبيق وعشرات التطبيقات الصينية الأخرى، بما في ذلك تطبيق المراسلة WeChat، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.

باكستان

وحظرت السلطات الباكستانية تيك توك مؤقتًا أربع مرات على الأقل منذ أكتوبر 2020، مشيرة إلى مخاوف من أن التطبيق يروج لمحتوى غير أخلاقي.

أفغانستان

وحظرت قيادة طالبان الأفغانية تيك توك ولعبة "PUBG" في عام 2022 بحجة حماية الشباب من "التضليل".