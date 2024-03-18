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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل القطايف المقرمشة

صدى البلد

تعد القطايف إحدي أصناف رمضان التي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل القطايف المقرمشة 

طريقة عمل القطايف المقرمشة:

المقادير:

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب من السميد.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة حليب بودرة.

4 ملاعق صغيرة نشا.

ربع ملعقة صغيرة محلب مطحون.

الطريقة:

نحضر الخلاط الكهربائي ويتم وضع السكر والماء والنشا به.

نضيف الحليب ويتم خفق جميع المكونات جيدا، ويضاف إليها السميد والدقيق بالتدريج.

نضع المحلب المطحون إلى المكونات مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على مزيج سائل متماسك قليلا.

يتم ترك الخليط جانبا لمدة لا تقل عن ساعة حتى ترتاح عجينة القطايف.

نحضر مقلاة من التيفال غير اللاصق، ويتم وضع وحدات من الخليط بالملعقة الدائرية حتى يحمر وجه القطايف.

يتم وضع القطايف بعد تسويتها على قطعة من القماش، وتغطى بقطعة أخرى من القماش حتى لا تجف.

يتم حشو القطايف بالحشوة حسب الرغبة، ويتم إغلاقها من الأطراف ومن الممكن استخدام القليل من الماء لغلقها حتى تتماسك من الأطراف جيدا ولا تتفتح من بعضها.

يتم قلي القطايف في الزيت الغزير وبعد الحصول على اللون الذهبي يتم إخراجها وتصفيتها من الزيت ثم تسقى بالشربات وبالهناء والشفاء.

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