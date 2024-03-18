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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير الذات ودعم الثقة بالنفس.. ندوة تثقيفية بتربية بنها

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت كلية التربية بجامعة بنها بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعى ندوة عن" تطوير الذات ودعم الثقة بالنفس " ضمن إطار مبادرة "بالتضامن نبني الوطن".


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية و المنسق العام لوحدات التضامن بالجامعات المصرية، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وقالت الدكتورة منى زعزع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة حاضرت فيها الدكتورة هند يحيي عضو هيئة التدريس بقسم الصحة النفسية ، وتناولت الندوة مفهوم تطوير الذات ، وكيفية تحديد الأهداف والسعى وراء إنجازها ، وكيفية الارتقاء بالتفكير.


كما تناولت معنى الثقة بالنفس ، والفرق بين النرجسية والثقة بالنفس ، ومقومات الثقة بالنفس.

بنها التضامن الاجتماعي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الجامعات المصرية رئيس جامعة بنها

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