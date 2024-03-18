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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 1437حالة في 7 تخصصات طبية ببني سويف

صدى البلد


 تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

 وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده د. محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" السبت والأحد الماضيين"بقرية العلالمة مركز بني سويف شرق النيل، مكونة من 8عيادات في 7 تخصصات (الباطنة،الأطفال ،الجراحة ،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية،حيث تم الكشف على 1437 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 207،معمل طفيليات 42،حالات الأشعة العادية 12،  واستصدار 13 قرار للعلاج على نفقة الدولة، تحويل  4حالات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 71حالة.

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كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنًا،عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد  مواطن 100

من جهته نوه وكيل وزارة الصحة عن الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل،  أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيشادات بالقوافل.

 

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