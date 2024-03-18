تصاعد المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن المواجهات بين حزب الله في الجنوب اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي شهدت على مدار الأيام القليلة الماضية موجات من التصعيد.

وأضاف خلال رسالة على الهواء: "بالأمس كان من الأيام العنيفة في الجبهة الجنوبية اللبنانية واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 17 بلدة لبنانية إما بغارات جوية أو بقذائف مدفعية أو بأسلحة رشاشة مباشرة على طول الحدود اللبنانية سواء في القطاع الغربي أو الأوسط أو الشرقي".

وتابع: "كما أدى القصف إلى دوي صافرات الإنذار في اليونيفيل أكثر من مرة، كما شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم غارا جوية على بلدات مختلفة وأدى ذلك إلى استهداف منزل ظنا من جيش الاحتلال أن هذه المناطق تستخدم من قبل حزب الله لتنفيذ عمليات وذلك بعدما نفذ حزب الله 9 عمليات تجاه تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي".