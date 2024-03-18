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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الدفعة 184 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 184 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر فبراير  2024 وذلك بإجمالى 1 مليون  جنيه موزعة على 14وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .
وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 33 شاب وفتاه ( 16 من الذكور-17من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 123.7مليون جنيه استفاد منها 13293شاب وفتاة ( 6319 ذكور - 6974أناث)  حيث جاءت موافقة "مختار" بناء على  التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة ..
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 
 

احتياجات السوق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهاز تشغيل شـباب الخريجين محافظ الدقهلية جهاز شباب الخريجين بمراكز ومدن المحافظة الدكتور أيمن مختار

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