خبير لوائح يصدم جماهير منتخب مصر بسبب مباريات كأس العاصمة

علق عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية على ما تردد عن إقامة نهائي بطولة كأس العاصمة التي يشارك فيها منتخب مصر الأول لكرة القدم في ٢٧ مارس.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "‏فى خبر مسرب كالعادة أن نهائي كأس العاصمة هيكون 27 مارس يعنى بعد انتهاء الأجندة الدولية وده خطأ كبير.. أولا المباراة الودية داخل الأجندة بـ 10 نقاط، وخارج الأجندة بـ 5 نقاط.. ثانياً اللاعبين المحترفين من الوارد أنديتهم ترفض يلعبوا 27 مارس وتخسرهم و كمان الأهلى عنده سفر لتنزانيا وهيرفض".

وجاء جدول مباريات البطولة المعلن كالتالي:

مصر ضد نيوزيلندا - الساعة 10 مساء يوم الجمعة 22 مارس، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كرواتيا ضد تونس - الساعة 10 مساء يوم السبت 23 مارس، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع - الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء 26 مارس، في ستاد القاهرة.

المباراة النهائية - الساعة 10 مساء يوم الأربعاء 27 مارس، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

سيتم حجز تذاكر حضور المباريات من خلال شركة تذكرتي.