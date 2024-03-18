لتعزيز التعاون.. كلية طب عين شمس تستقبل وفداً من جامعة نانجينج الصينية

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اليوم "الاثنين" بحرم كلية الطب، وفداً من جامعة نانجينج الطبية الصينية برئاسة لان تشينغ رئيس الجامعة، بحضور الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، وذلك فى إطار توسيع اتفاقيات التعاون بين جامعة نانيجنج وجامعة عين شمس فى مجال البحث العلمى والعمل الأكاديمى والتعليم الطبى.

وأعرب الدكتور محمد ضياء، في كلمته، عن سعادته بالتعاون مع جامعة نانجينج الطبية متطلعا للتعاون الدائم مع مستشفيات جامعة نانجينج حيث تؤدى المستشفيات دورا محوريا فى نظام الرعاية الطبية.

ورحب رئيس جامعة عين شمس بفتح آفاق التعاون مع الجامعة الصينية في مجالات مختلفة تشمل المستشفيات الجامعية وغيرها من المجالات.

وقدم وفد جامعة نانجينج مقترحا بأن يشمل التعاون تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعتين.

ورحب الدكتور على الأنور باقتراح تبادل الأساتذة بين جامعة عين شمس و جامعة نانجينج مؤكداً ان تعزيز التعاون المؤسسى بين الجامعتين من شأنه الاسهام فى فتح مجالات التعاون بين التخصصات المختلفة.

واشتملت فعاليات الزيارة علي حضور الوفد لعرض تقديمى لبرنامج الطب الجامعي المتكامل ( 5+2) بقاعة الدكتور محمود المتينى بكلية الطب حيث تم عرض نبذة عن كلية الطب جامعة عين شمس ونشأتها والمراكز التابعة لها ومنها مركز مصرى بالإضافة لعرض رؤية الكلية ومراحل تطور مدينة عين شمس الطبية ونبذه عن مستشفى عين شمس الإفتراضى.

كما قدم الدكتور طارق يوسف عرضا تفصيليا لمستشفيات جامعة عين شمس والمراكز التابعة لها بالإضافة إلى القوة البشرية وعدد المترددين علي المستشفيات والبنية التحتية والخطة المستقبلية لتطويرها.

واستعرض الجانب الصينى تطور جامعة نانجينج الطبية التى انشأت منذ ٩٠ عاماً وتم عرض رؤيتها والمستشفيات التابعة لها وإمكانياتها وعدد العمليات الجراحية التى تجريها بالسنة وكذلك العلاج المجانى كمشاركة للمجتمع المدنى بالمستشفيات الصينية، كما تسعى الجامعة لدعم مجال البحث العلمى من متخصصين يقدمون الدعم لتطوير المؤسسات الحكومية.

كما تضمنت الزيارة جولة بالكلية وزيارة لمعمل الكمبيوتر ومعمل المحاكاة ومدرج المحلاوى وجولة بمركز مصرى للأبحاث الطبية ومستشفى الباطنة والجراحة والمسنين.

شهد اللقاء من جامعة عين شمس د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ود. طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، ود. أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ود. هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضر من الجانب الصينى الدكتور جوانجفو جين عميد كلية الدراسات العليا جامعة نانجينغ الطبية ومدير مختبر جيانغسو الرئيسي للعلامات البيولوجية للسرطان والوقاية منه وعلاجه، وهايان دينغ أستاذ اللغويات والأدب نائب عميد كلية التعليم الدولي بجامعة نانجينج الطبية والدكتورة مينغ لو نائب مدير قسم الإنضباط في التشييد جامعة نانجينج الطبية، ودكتور ويتشاو ها صيدلي ماجستير في الصحة العامة مدير قسم التنمية بجامعة نانجينج الطبية ونائب رئيس معهد جيانغسو الإقليمي للصحة.

ورافق الوفد خلال جولته د. عصام فخرى نائب المدير التنفيذى للمستشفيات، ود. سها العشرى أستاذ ورئيس قسم التعليم الطبى، ود. تامر عمارة مدير مستشفى عين شمس الرقمى ومدير مكتب التعاون الدولى بكلية الطب، زد. مها زكريا دكتور تشريح وأجنة، والدكتورة جيهان توفيق مدير مركز القياس والتقويم والدكتورة شيرين فواز استاذ مساعد بقسم الطب الطبيعى ود. دينا حسين مكتب العلاقات الدولية بالكلية.