منظمة الصحة العالمية: لا مبرر لإسرائيل في تنفيذ هجوم على مجمع الشفاء

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، إنه لا مبرر لتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مجمع الشفاء الطبي في غزة، ويجب عدم استخدام المستشفيات من جانب أي طرف.

وأضافت المتحدثة باسم الصحة العالمية في تصريحات صحفية، أنه يجب على كل الأطراف أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي وتسمح بمواصلة عمل المستشفيات في غزة.

وأشارت هاريس إلى أن المساعدات الإنسانية التي دخلت حتى الآن إلى قطاع غزة غير كافية لتلبية احتياجات السكان في القطاع، لافته إلى أن شن عملية عسكرية في رفح سيؤدي إلى كارثة حقيقية.

وشددت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، على أن المنظمة تريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت إن المجاعة في قطاع غزة صارت وشيكة، ولفتت إلى أن المنظمة رصدت حدوث حالات وفاة في صفوف الأطفال بسبب الجوع.