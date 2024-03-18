اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية تعلن موعد مباراة مصر وبنين في نصف نهائي اليد

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ونظيره بنين، في نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وكان منتخب مصر لكرة اليد للشباب بقيادة المدير الفني طارق محروس، حقق ثلاثة انتصارات في الدور الأول من البطولة، ليتصدر منافسات مجموعته ويواجه وصيف المجموعة الثانية في البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وبنين في نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية بعد غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غانا، الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وخاض لاعبو منتخب مصر لكرة اليد مساء اليوم، مراناً خفيفاً بالجيم في ظل استعداد الفريق لمباراة بنين المقبلة في الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يُجري منتخب مصر مرانه الرئيسي غداً على صالة جواتيمالا، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غانا الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية كلًا من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي

اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبد الله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبد المنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.