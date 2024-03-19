توقعات بانخفاض أعداد الملتحقين بكليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2024 لهذا السبب

توقع الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي تخفيض أعداد الطلاب المقبولين في الكليات الأدبية بـ تنسيق الجامعات 2024 مؤكدا ضرورة جذب الطلاب للكليات التي توفر فرصة عمل في المستقبل والابتعاد عن الكليات التي بها كثافة عددية وهي خطوة كبيرة في مواكبة سوق العمل ويعكس اهتمام الدولة بالكليات التطبيقية والتكنولوجية التي تتماشي مع سوق العمل.

تخفيض أعداد طلاب كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2024

وأكد الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لصدي البلد، أن هناك اهتماما كبيرا بالتخصصات العلمية والتطبيقية دون الادبية.

وأشار مجدي حمزة إلى، إن زيادة أعداد الخريجين بكليات الهندسة سواء الجامعات الحكومية والخاصة أو المعاهد المعتمدة أدت إلى حدوث بطالة شديدة.

وطالب بتعدد البرامج بكليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2024 التي تتماشي مع سوق العمل المحلي والعالمي ووضع ضوابط لكليات والمعاهد الخاصة بتقليل الاعداد.



وأوضح، أن سوق العمل يتطلب مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة، فهناك مهارات جديدة توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح لطلاب الثانوية العامة التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الحكومية والخاصة.