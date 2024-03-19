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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يوجه طلبا لـ مرموش ومصطفى محمد في معسكر منتخب مصر

صدى البلد

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق طلبًا لثنائي الفراعنة، عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي.


وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك مقطع فيديو لحسام حسن وهو يستعرض مهاراته في إستاد القاهرة، أثناء معسكر منتخب مصر".


وأضاف: "أعتقد أن حسام حسن عاد شابًا لديه 20 عامًا خلال هذا المقطع.. هو له ذكريات مهمة ومصيرية داخل جدران إستاد القاهرة".


وتابع: "أطالب مصطفى محمد وعمر مرموش باستغلال معسكر منتخب مصر للتعلم من حسام حسن، لقد تعلمت الكثير منه عندما كنت زميله في الملعب وعندما تدربت تحت يديه".


وتابع: "يجب على اللاعبين تعلم التفاصيل الصغيرة من المهاجمين الكبار، لقد تعلمت من حسام حسن الكثير من حسام حسن في التحرك بدون كرة واستغلال الفرص وغيرها".


وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أكثر اللاعبين الذين تعلمت منهم في الهجوم أثناء الهجوم هما الثنائي ماركو فان باستن، نجم منتخب هولندا السابق، وحسام حسن".

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