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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 29 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الثلاثاء، منتصف  الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.876 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.49% ليصل إلى مستوى 28367 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 34338 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 12112 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 6241 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 8934 نقطة.

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