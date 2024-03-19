أزهري: شهر رمضان فرصة عظيمة للرحمة والمغفرة والعتق من النار

أكد الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن شهر رمضان فرصة عظيمة للرحمة والمغفرة والعتق من النار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الثلث الثاني من رمضان هو “الثلث الرحيم”، وبالتالي يجب اغتنام هذه الفرصة الثمينة وإدراكها بكل اجتهاد.

وتابع أن محافظة المرء على السنن الراتبة التابعة للصلوات المفروضة، وهى: أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، يبنى الله له بيتًا في الجنة، وفقًا لحديث الرسول «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بُني له بيت في الجنة".