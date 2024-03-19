تحت الملاحظة.. تطورات مفاجئة بشأن حالة أحمد رفعت

تعرض أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر لكرة القدم، لأزمة صحية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري الأسبوع الماضي.

وكتب ماهر همام لاعب الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "الحمد لله تم رفع جهاز التنفس الصناعي من أحمد رفعت، وهو الآن تحت الملاحظة، لكن الحالة لسه مش أفضل حاجه بس خير بإذن الله، ربنا يقومك بالسلامة ياحبيبي.. دعواتكم".



جدير بالذكر أن أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، كان قد تعرض لوعكة صحية؛ بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، حيث توقفت عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الآن داخل المستشفى تحت إشراف طبي مخصص.

وتلقى أحمد رفعت رسائل دعم وحب من لاعبي المنتخب المصري والمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب.